Genova, 27enne accoltellato dopo lite in discoteca: è grave

Addio a Silvia Signorelli, storico ufficio stampa dei teatri romani

Serie A, oggi Napoli-Inter – Diretta

Serie A, pareggio 0-0 tra Como e Parma. L’Udinese batte 3-2 il Lecce

Francia, socialisti minacciano caduta governo su legge bilancio 2026

Il Primo Ministro ha riconosciuto che il bilancio era “imperfetto”

Parigi, 25 ott. (askanews) – Venerdì 24 ottobre, Sébastien Lecornu ha aperto i dibattiti sul bilancio dello Stato all’Assemblea Nazionale, mentre il Partito Socialista (PS) chiedeva maggiore giustizia fiscale e minacciava di far cadere il governo in caso di fallimento. Il Primo Ministro ha riconosciuto ai deputati che il bilancio era “imperfetto” e ha chiesto che “il futuro del Paese non venga compromesso”.La manovra francese in un cul-de-sac? “Se non otterremo ciò che vogliamo in questa prima parte della legge finanziaria, ovviamente non potremo sostenere il resto e saremo costretti a votare contro e a presentare una mozione di sfiducia”, afferma Olivier Faure, primo segretario del Partito socialista, mentre i deputati discutono accalorati il bilancio 2026 in Parlamento.

