francia,-socialisti-minacciano-caduta-governo-su-legge-bilancio-2026

Parigi, 25 ott. (askanews) – Venerdì 24 ottobre, Sébastien Lecornu ha aperto i dibattiti sul bilancio dello Stato all’Assemblea Nazionale, mentre il Partito Socialista (PS) chiedeva maggiore giustizia fiscale e minacciava di far cadere il governo in caso di fallimento. Il Primo Ministro ha riconosciuto ai deputati che il bilancio era “imperfetto” e ha chiesto che “il futuro del Paese non venga compromesso”.La manovra francese in un cul-de-sac? “Se non otterremo ciò che vogliamo in questa prima parte della legge finanziaria, ovviamente non potremo sostenere il resto e saremo costretti a votare contro e a presentare una mozione di sfiducia”, afferma Olivier Faure, primo segretario del Partito socialista, mentre i deputati discutono accalorati il bilancio 2026 in Parlamento.