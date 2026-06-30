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Francia-Svezia 3-0, Mbappé show trascina Deschamps agli ottavi
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Francia-Svezia 3-0, Mbappé show trascina Deschamps agli ottavi

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(Adnkronos) – La Francia vola agli ottavi di finale dei Mondiali 2026. La Nazionale transalpina ha battuto la Svezia per 3-0 nei sedicesimi della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada, al termine di una partita dominata in cui è uscita tutta la qualità degli attaccanti di Deschamps. A decidere la partita la doppietta di Mbappé, a segno al 45′ e al 75′, e al gol di Barcola al 53′. Agli ottavi ora la Francia sfiderà il Paraguay, che ha eliminato la Germania. 

Alle 3 la sfida tra Messico ed Ecuador. 

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