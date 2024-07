francia,-vince-il-fronte-popolare.-i-socialisti:-ricostruiamo-il-paese

Per il segretario Faure basta “all’alternanza fra neoliberimo e fascismo”

Parigi, 8 lug. (askanews) – A sorpresa, la coalizione di sinistra del Nuovo Fronte Popolare arriva in testa al secondo turno delle elezioni in Francia. Il segretario del Partito Socialista Oliveri Faure dice “Stasera la Francia ha detto no all’arrivo al potere del Rassemblement National. Nei prossimi giorni spetta al Nuovo Fronte Popolare e al suo cuore, la nostra famiglia, la famiglia socialista, ricostruire un progetto collettivo per il nostro paese e unire una maggioranza delle donne e degli uomini francesi. La Francia meritava di meglio che l’alternanza fra neoliberismo e fascismo che ci è stata imposta negli ultimi sette anni”.