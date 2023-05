Francigena Fidenza Award, consegnati i premi a testate e autori

Anche Askanews tra i vincitori del riconoscimento

Fidenza, 18 mag. (askanews) – Nell’ambito del Francigena Fidenza Festival, in programma dal 18 al 21 maggio nella città emiliana, sono stati assegnati i premi della prima edizione del ‘Francigena Fidenza Award’, ideato dall’autrice Rossana Tosto. Il riconoscimento viene assegnato per l’alta professionalità, il merito, il talento, la passione, la voglia di scoprire e di comunicare profusi nel lavoro. Una lode alla carriera riconosciuta a chi – persona o soggetto della comunicazione – si sia distinto in modo particolare nella professione di narratore di fatti e di luoghi. Autentici ‘artisti della parola e delle immagini’, autori di fatti di eccellenza, di idee e progetti attraverso i quali hanno affermato stili e linguaggi finalizzati a intercettare il bisogno di cultura, tradizioni, arte e bellezza.

Ecco i premiati del Francigena Fidenza Award, con le relative menzioni:

ANSA con il canale Viaggiart – premio ritirato dalla giornalista Cinzia Conti. Se l’informazione può essere considerata un cammino – le parole, infatti, partono da chi vuole comunicare e viaggiano attraverso il mezzo per raggiungere il pubblico – l’agenzia ANSA con suo canale Viaggiart lo compie ogni giorno animata da passione e professionalità. Comunicare notizie di viaggi e di arte fa dell’Agenzia uno speciale tipo di camminatore, che percorre le strade della ‘grande bellezza’, delle arti e della natura per portare questi tesori a tutti. Un tedoforo dell’informazione, che porta alta la sua fiaccola per illuminare la realtà.

Askanews – premio ritirato dal giornalista Leonardo Merlini. Sempre sul cammino delle notizie, l’agenzia Askanews percorre la strada dell’informazione con imparzialità, procedendo spedita alla verifica dei fatti e delle fonti. Uno sguardo attento a ciò che accade nel mondo, ai mille eventi e ai tanti personaggi, per raccontare la realtà giorno per giorno, come se fosse un lungo itinerario fatto di parole e di immagini, lungo il quale l’Agenzia avanza, nel segno della verità e consapevole dell’importanza del proprio ruolo.

Adnkronos – premio ritirato dalla giornalista Alice Bellincioni. L’Agenzia Adnkronos guida da anni il pubblico attraverso ogni sentiero dell’informazione, costituendo un punto di riferimento per chi vuole mantenersi sempre aggiornato e per tutto il mondo dell’editoria. Con attenzione e professionalità, diffonde le notizie lungo le tante diramazioni dell’universo dei media, affinché possano giungere ovunque e donare a tutti il prezioso dono di una informazione indipendente e di qualità.

Affari Italiani – premio ritirato dal giornalista Marco Scotti. Affari Italiani, il primo quotidiano digitale italiano, compie il cammino dell’informazione lungo gli itinerari del Web. Le notizie digitali raggiungono pubblici diversi fra loro, in modo veloce e asciutto. Con occhio sempre attento al mutare dei costumi e dell’economia, sempre preciso e puntuale. Le reti dell’informazione sono come tante vie che si intersecano fra loro: le vie di Affari Italiani conducono gli internauti verso un approdo sicuro che garantisce l’autenticità delle notizie.

Dove di Rcs Media Group – premio ritirato dall’arte director Cinzia Brunone. Quando si ha voglia di partire, di intraprendere un cammino di svago e di divertimento, DOVE è un punto di riferimento obbligato. Che si tratti di un lungo viaggio o semplicemente di un weekend, la scelta di un itinerario è un momento speciale, che richiede attenzione e riflessione. DOVE è la guida più esperta per condurci sulle vie della scoperta di nuovi mondi e di nuove esperienze indimenticabili.

Economy – premio ritirato dal giornalista Sergio Luciano. Le strade dell’informazione sono aperte per Economy, il magazine che rappresenta un punto di riferimento per economia, politica, lavoro, mercati, fisco e molto altro, seguendo un proprio cammino di informazione agile e puntuale. Faro molto apprezzato dal mondo delle imprese e dai professionisti. Una guida infallibile per muoversi nell’universo dell’economia e dei mercati.

Il Corriere della Sera – premio ritirato dal giornalista Paolo Fallai. Quando l’informazione viaggia in prima classe. È ciò che accade leggendo il Corriere della Sera, il quotidiano più diffuso in Italia, la scelta di chi vuole avere una informazione a 360 gradi: politica, economia, lavoro, ma anche viaggi. Un cammino iniziato un secolo e mezzo fa che prosegue incessante nel rinnovamento sulla rotta della contemporaneità, della correttezza e della completezza delle notizie.

Il Messaggero – premio ritirato dalla giornalista Valeria Arnaldi. Tutte le strade portano a Roma, si dice. Ed è qui che, da quasi centocinquant’anni, nasce Il Messaggero. Le sue strade vanno oltre le Vie Consolari percorrendo le autostrade dell’informazione, sulle quali si diffondono notizie per l’interesse di tutti, dalla politica agli spettacoli, e, immancabilmente, ai viaggi. Chi vuole scoprire le bellezze artistiche, oltre i confini della Capitale, trova nelle sue pagine un luogo di approfondimento sicuro e affidabile.

La Gazzetta di Parma – premio ritirato dal giornalista Leonardo Sozzi. Un premio meritato a chi di strada ne ha percorsa molta: la Gazzetta di Parma è il più antico quotidiano italiano, un cammino iniziato nel 1728 e che in quasi tre secoli di vita è in continuo rinnovamento. Un giornale che, anche nel terzo millennio, si conferma il punto di riferimento per il territorio e per i suoi abitanti, una via maestra dell’informazione dove la forza della consuetudine si unisce all’affidabilità delle notizie.

Rai Isoradio Il cammino di Rai Isoradio si snoda lungo i tantissimi chilometri delle autostrade italiane. Le notizie e l’intrattenimento di questo canale accompagnano ogni giorno migliaia di automobilisti sulle loro rotte e verso le proprie mete. Una radio che allieta il viaggio e rende più facili e sicuri gli spostamenti in auto, grazie ai puntuali bollettini sul traffico. Con Rai Isoradio ogni viaggio diventa un cammino di conoscenza oltre ogni confine.

Rai News 24 – il premio sarà ritirato dalla giornalista Josephine Alessio. Menzione speciale per Rai News24, la più importante rete all news in Italia, punto di riferimento per milioni di telespettatori. Gli avvenimenti vengono diffusi attraverso le invisibili vie dell’etere della tv digitale – ma anche di internet – e arrivano nelle case in un profluvio di notizie negli ambiti più diversi: dalla politica all’economia, dalla cultura allo spettacolo, fino ad approdare continua a leggere sul sito di riferimento