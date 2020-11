Francisco Sagasti presidente del Perù, formerà un governo di transizione

AGI – Il Perù ha un nuovo capo di Stato: il deputato centrista Francisco Sagasti è stato eletto dal Parlamento e formerà un governo di larghe intese per una transizione pacifica e democratica che guiderà il Paese fino a luglio, quando passerà il testimone al vincitore delle elezioni generali del prossimo aprile.

L’ultimo sviluppo istituzionale a Lima appare decisivo per chiudere la crisi politica scoppiata la scorsa settimana con l’impeachment dell’ex capo di stato Martin Vizcarra e le proteste successive alle nomine dei suoi successori, represse nella violenza. Durante l’elezione, centinaia di peruviani si sono radunati di fronte al Congresso per far sentire le proprie istanze e contestare l’intera classe politica.

