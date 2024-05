franco-branciaroli-in-“unico-atto”-di-giacomo-poretti

Al Teatro Oscar di Milano unica data 21 maggio 2024

Milano, 12 mag. (askanews) – In occasione del suo anniversario, il Teatro de Gli Incamminati porta al Teatro Oscar un evento unico: Franco Branciaroli, attore e storico capocomico della Compagnia, interpreta in prima assoluta una lettura scenica del monologo firmato da Giacomo Poretti (Unico atto, edito in Un allegro sconcerto, La nave di Teseo, 2023) unica data 21 maggio 2024. La serata inaugura un ciclo di iniziative dedicate ai quarant’anni di storia della Compagnia, che comprenderà convegni, mostre e spettacoli.

Arroccato nel suo appartamento, un uomo di mezza età oppone una strenua resistenza all’assalto di un Ospite misterioso. Oscura le finestre, spranga le porte, ma invano. Come un moderno Giacobbe, il protagonista di “Unico atto” si trova a lottare contro un avversario dal volto sconosciuto: un male invisibile che lo stringe al costato e gli toglie il respiro, aprendo le porte alla disperazione. Ma è proprio lì, sul punto del crollo, che il grido dell’uomo s’innalza e diventa interrogazione e preghiera.