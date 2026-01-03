Franco Ferraro è il nuovo direttore di newsmondo.it

L’obiettivo è di rafforzarne autorevolezza, innovazione e rapporto con i lettori

Franco Ferraro (nella foto) è il nuovo direttore di newsmondo.it, una nomina che segna l’inizio di una fase di profondo rinnovamento per la testata. L’obiettivo dichiarato è chiaro: arricchire l’offerta editoriale con nuove rubriche e nuovi format, spaziando dall’economia agli esteri, dalla politica al costume, e costruire un rapporto più vivo, continuo e partecipato con i lettori.

Al centro del progetto editoriale c’è una missione precisa: fare di newsmondo.it un interlocutore presente, disponibile e reattivo, capace di coinvolgere il pubblico e di accompagnarlo nella comprensione di una realtà sempre più complessa e in rapida trasformazione.

Una redazione giovane affiancata da firme autorevoli

Ferraro punta su una squadra giovane, forte e motivata, che sarà affiancata da firme di grande autorevolezza, in grado di portare qualità, prestigio, esperienza e talento.

L’ambizione è crescere rapidamente, affrontando senza timori la rivoluzione tecnologica in corso, segnata dall’avvento dell’intelligenza artificiale, che sta cambiando linguaggi, tempi e strumenti del giornalismo.

«Assumo con orgoglio ed entusiasmo la direzione di newsmondo. Comincio con una promessa: guiderò il giornale con la bussola dell’indipendenza, della chiarezza, della leggibilità», afferma il nuovo direttore.

«Vogliamo arricchire la conversazione con i lettori – aggiunge Ferraro – e offrire un interlocutore presente, disponibile e reattivo. È una sfida impegnativa ma profondamente stimolante, che vinceremo perché ci crediamo».

Un veterano dell’informazione italiana

Classe 1958, Ferraro è un veterano dell’informazione italiana: da trentasei anni naviga nel giornalismo, tra radio, carta stampata e televisione. È stato caporedattore di Sky TG24 fin dagli esordi della rete all-news, è autore e conduttore di Seven, dedicato ai temi caldi della politica italiana e americana e dell’economia, coordina format come Progress, settimanale sull’innovazione tecnologica e l’intelligenza artificiale, Agenda, dedicato all’attualità politica, e Sky TG25, spazio di approfondimento su cultura, costume e società.

Dai primi passi alla radio ai grandi format dell’all-news

Il suo percorso professionale inizia negli anni ’80 alla radio, come direttore di Radio Varese, per poi proseguire nelle televisioni locali, dove si occupa del coordinamento dei telegiornali e della realizzazione di nuovi programmi.

Nel 2000 approda a Stream News, ridisegnando il palinsesto, aumentando le edizioni del telegiornale e ideando nuovi format di approfondimento come W l’Italia, Biglietto di ritorno e La notte dell’anima.

Nel 2003 entra nella squadra di Sky TG24, curando le edizioni centrali e serali del telegiornale e creando Seven, destinato a diventare uno dei punti di riferimento dell’approfondimento televisivo italiano.

Esperienze internazionali e riconoscimenti

Nel corso della carriera Ferraro è stato inviato negli Stati Uniti nel 2008 e nel 2024 per seguire le elezioni presidenziali, e nel Regno Unito nel 2005 per le elezioni britanniche.

Ha ricevuto numerosi riconoscimenti: nel 2013 il Premio Internazionale Grand Prix Corallo Città di Alghero per il giornalismo televisivo, nel 2019 il Moige ha premiato Seven per la qualità del linguaggio e i valori educativi, e nel 2021 il Premio Internazionale Carlo D’Angiò nella sezione tv news.

Con l’arrivo di Franco Ferraro alla direzione, newsmondo si prepara dunque ad affrontare una nuova stagione, con l’ambizione di crescere, innovare e rafforzare il legame con i lettori, mantenendo come punti cardinali indipendenza, chiarezza e qualità dell’informazione.