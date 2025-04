franco-gattinoni:-cresciamo-su-viaggi,-business-travel-ed-eventi

I numeri del gruppo turistico, “Agenzie viaggio tornano centrali”

Milano, 11 apr. (askanews) – Il gruppo Gattinoni ha chiuso l’esercizio 2024 con risultati in crescita, confermando gli obiettivi fissati dal piano industriale triennale 2024-2026. Numeri che ne rafforzano il posizionamento come realtà indipendente di riferimento nel panorama del turismo organizzato italiano, del business travel e degli eventi. “Abbiamo chiuso un anno molto positivo- ha detto ad askanews Franco Gattinoni, fondatore e presidente del gruppo – siamo contenti anche perché il 2023 era stato veramente eccezionale. Nel 2024 abbiamo chiuso con un più 9%, abbiamo raggiunto un fatturato di 747 milioni, con un EBITDA in miglioramento del 20%, quindi siamo soddisfatti”.Tra le caratteristiche del gruppo Gattinoni c’è sicuramente quella di avere ampliato l’idea di servizi legati al turismo, attraverso tre divisioni – Travel, Business Travel ed Events – che in qualche modo riassumono il senso dell’evoluzione dell’azienda. “Oggi – ha aggiunto il presidente – siamo preparati a fare anche grandi eventi che magari prima non facevamo, perché abbiamo inserito delle specializzazioni sia nell’automotive sia nella parte health sia soprattutto nella parte communication. Siamo in grado di organizzare format, di lanciare i prodotti, quindi abbiamo fatto una grande crescita. Il mondo business travel quindi il mondo corporale legato ai servizi per le aziende che abbiamo investito molto in tecnologia che era fondamentale e poi il mondo travel ovviamente: siamo il gruppo oggi con il maggior numero di agenzie di proprietà sul territorio nazionale, noi oggi abbiamo 1500 agenzie”. Proprio le agenzie di viaggi stanno tornando al centro dell’attenzione, dopo che anche le compagnie low-cost hanno deciso di aprirsi a questo canale. Una notizia che Franco Gattinoni ci dice di avere colto senza sorpresa. “Io ho sempre detto – ci ha spiegato – che sarebbe tornata l’agenzia con la A maiuscola, oggi l’agenzia non è più quella che ti vende un piccolo pacchetto, ma è in grado di organizzarti, assisterti e quant’altro. Quindi ecco perché sicuramente c’è questa nuova tendenza e fortunatamente direi che è un grande risultato”.A livello interno il gruppo Gattinoni sta anche attraversando un riassetto organizzativo, in seguito alla crescita del personale che ora complessivamente vede 900 collaboratori. “Siamo proiettati verso un futuro – ha concluso Franco Gattinoni – che vediamo buono, perché la scalabilità è importante nel nostro tipo di business, abbiamo questa opportunità, vogliamo coglierla in pieno”.Nel secondo semestre 2025 il gruppo prevede una forte accelerazione degli investimenti, con focus su digitalizzazione, sviluppo prodotto, acquisizioni e rafforzamento dei canali distributivi.