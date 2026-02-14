sabato, 14 Febbraio , 26

Morto Claudio Sterpin, l’amico di Liliana Resinovich: fu l’ultimo a parlare con lei

(Adnkronos) - È morto all’età di 86 anni...

Irlanda-Italia oggi nel Sei Nazioni: orario e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) - L'Italia torna protagonista nel Sei Nazioni...

Asti, è il giorno del funerale di Zoe Trinchero: bara bianca coperta di rose

(Adnkronos) - Si tengono oggi i funerali di...

Como-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Il Como sfida la Fiorentina nella...
franco-nero-riceve-una-stella-sulla-hollywood-walk-of-fame
Franco Nero riceve una stella sulla Hollywood Walk of Fame

Franco Nero riceve una stella sulla Hollywood Walk of Fame

Video NewsFranco Nero riceve una stella sulla Hollywood Walk of Fame
Redazione-web
Di Redazione-web

Onorato di essere il 18esimo italiano a ricevere questo omaggio

Los Angeles, 14 feb. (askanews) – Uno dei volti del cinema italiano più amati al mondo ha finalmente ricevuto la stella sull’iconica Walk of Fame di Hollywood. Con una carriera di quasi 65 anni alle spalle, Franco Nero ha finalmente ricevuto la stella sull’iconica Walk of Fame di Hollywood. La star del cinema spaghetti western, durante la cerimonia di inaugurazione della sua stella ha raccontato: “Essendo il 18° italiano a ricevere la stella sulla Walk of Fame qui a Hollywood, non sono solo onorato, ma sono anche in ottima compagnia”. L’evento ha avuto luogo durante l’undicesima edizione del Filming Italy – Los Angeles, festival ideato e diretto da Tiziana Rocca. L’attore 84enne è sposato dal 31 dicembre 2006 con l’attrice premio Oscar Vanessa Redgrave. La coppia, legata sentimentalmente dal 1966, vive tra Londra e una villa a Velletri, vicino Roma.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.