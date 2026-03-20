venerdì, 20 Marzo , 26
HomeVideo NewsFrançois Ozon svela il mistero de "Lo straniero" di Albert Camus
francois-ozon-svela-il-mistero-de-“lo-straniero”-di-albert-camus
François Ozon svela il mistero de “Lo straniero” di Albert Camus
Video News

François Ozon svela il mistero de “Lo straniero” di Albert Camus

Redazione-web
By Redazione-web

-

8
0

Dal 2 aprile nei cinema il film interpretato da Benjamin Voisin

Roma, 20 mar. – François Ozon si è misurato con uno dei capolavori della letteratura francese, “Lo straniero” di Albert Camus, e dal 2 aprile arriva nei cinema italiani il suo film, in bianco e nero, che ci riporta nell’Algeria del 1938 colonizzata dai francesi. Non era un’impresa facile portare sullo schermo l’antieroe protagonista del libro, Meursault, un giovane uomo che osserva ma parla poco, apparentemente privo di emozioni, ambizioni e desideri che un giorno uccide, senza apparente ragione, un giovane arabo. L’attore Benjamin Voisin ne restituisce perfettamente il disagio e lo spaesamento.Il regista francese ha affermato che fare questo film, per lui, è stato un modo per comprende il mistero di quest’uomo: “E’ qualcosa che possiamo alla fine capire, perché il mondo intorno a noi è assurdo, le cose che succedono sono prive di apparente razionalità, e Meursault infatti è spettatore del mondo, della propria vita. – ha detto Ozono – Credo che in qualche modo tutti noi siamo stati Meursault almeno una volta nella nostra vita, di fronte a un evento troppo grande, un’emozione troppo forte, ed è per questo che secondo me il libro è così attuale”.Per realizzare il film Ozon ha fatto molte ricerche sull’Algeria prima della guerra, per restituire, attraverso i suoi personaggi, il rapporto tra francesi e arabi. E anche queste ricerche lo hanno aiutato a capire meglio l’autore de “Lo straniero”. “La filosofia di Camus mi ha toccato profondamente. Quando sentiamo quello che succede negli Stati Uniti, in Iran, in Israele, a Gaza, in Ucraina, ci chiediamo come reagire di fronte a tutto questo, temiamo che il mondo vada in rovina, o facciamo finta di niente. Mentre Camus propone, di fronte alla follia del mondo, di ribellarsi e di battersi. E questa, oggi, può essere una grande lezione”.

Previous article
Trump: “Stiamo andando bene in Iran, non hanno più una Marina”
Next article
Referendum, Meloni: “Se vince il ‘No’ spaventa il messaggio che non si possono cambiare le cose”

POST RECENTI

Video News

Trump: “Stiamo andando bene in Iran, non hanno più una Marina”

Teheran voleva "prendere il controllo del Medio Oriente", ha accusatoWashington, 20 mar. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che gli...
Video News

“Let Cuba Breathe”, partita flottilla contro blocco energetico a Cuba

Presente anche una delegazione italianaRoma, 20 mar. (askanews) - Sono partite le imbarcazioni della flotilla internazionale diretta a Cuba con l'obiettivo di rompere il blocco...
Video News

Geely auto talks: connected mobility in Italia vale 3,36 miliardi

Ma 75% aziende fatica a reperire talenti specializzati in AINapoli, 20 mar. (askanews) - La sfida principale della Connected Mobility per il futuro riguarda competenze...
Video News

Defibrillatore extravascolare, esperti ne confermano il valore

Innovazione sicura ed efficace, il bilancio ad un anno dal lancioMilano, 20 mar. (askanews) - A poco più di un anno dal lancio, il defibrillatore...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.