Fratelli Caputo Streaming, la prima puntata in replica | Video Mediaset

Fratelli Caputo è la nuova fiction Mediaset con protagonisti Cesare Bocci e Nino Frassica. La prima puntata è andata in onda in TV mercoledì 23 dicembre 2020 riscuotendo un discreto successo anche per quanto riguarda gli ascolti TV. Volete rivedere la puntata in replica streaming? Eccovi la prima puntata completa grazie all’OnDemand gratuito di Video Mediaset. Nel primo episodio abbiamo intravisto la trama della Serie, con il siciliano Nino ed il milanese Alberto (sono due fratellastri divisi da sempre) che si sfidano alle elezioni comunali del paese. Il vincitore trova il Comune in una situazione disastrosa.

