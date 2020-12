Fratelli Caputo Streaming, la seconda puntata in replica | Video Mediaset

Ieri sera è andata in onda la seconda puntata della fiction Mediaset “Fratelli Caputo” con protagonisti Cesare Bocci e Nino Frassica. La prima puntata – andata in onda in TV mercoledì 23 dicembre 2020 – ha riscosso un discreto successo anche per quanto riguarda gli ascolti TV. Volete rivedere il secondo episodio in replica streaming? Eccovi la puntata completa grazie all’OnDemand gratuito di Video Mediaset. Nel secondo appuntamento della serie tv abbiamo c’è stata una serata di beneficenza organizzata da Patrizia, diventata un’occasione di lavoro per Nino, oltre che un’inattesa vetrina per il talento del nipote Andrea.

