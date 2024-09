Fratelli d’Italia, nuovi incarichi per Arturo Cianniello e Salvatore Auriemma

Importanti riconoscimenti per gli esponenti del partito di Giorgia Meloni a Pollena Trocchia in provincia di Napoli.

Salvatore Auriemma, assessore comunale è il nuovo segretario cittadino di Fratelli d’Italia.

“Apprendo questa notizia con estrema soddisfazione, pienamente consapevole dell’onore ma al tempo stesso dell’onere che essa rappresenta in quanto Fratelli d’Italia è il primo partito a livello nazionale a livello di consenso e dà al governo del nostro Paese numerosi validi componenti, a partire ovviamente dalla premier”, ha commentato Auriemma.

Una nomina che giunge a coronamento di un lungo percorso di impegno sul territorio, che ha condotto al raggiungimento di diversi importanti risultati.

“Ringrazio gli amici con i quali da tempo condivido questo percorso politico, nella sicurezza che continueremo a fare politica per il bene del territorio “ha concluso il neosegretario territoriale di Pollena Trocchia.

Sempre a Pollena Trocchia è da segnalare anche la nomina dell’assessore cittadino alla pubblica istruzione, Arturo Cianniello, quale responsabile del Dipartimento provinciale per le ‘Politiche per il Mezzogiorno’ di Fratelli d’Italia.

“Accolgo questa nomina con grande entusiasmo, nella consapevolezza che l’incarico affidatomi rappresenta una sfida importante che richiederà grande lavoro e passione.

Non mi risparmierò affatto, pur senza trascurare il mio ruolo di assessore a Pollena Trocchia, anzi, traendo da questa nuova responsabilità ulteriore linfa per la mia attività istituzionale.

Una nuova sfida che non mi spaventa, ma che anzi motiva ancor più il mio impegno e la mia dedizione in un nuovo ruolo, delicato e importante non solo per la responsabilità che esso porta con sé, ma anche perché riguarda da vicino la terra che mi ha visto nascere e crescere.

Ringrazio il presidente del coordinamento provinciale di FdI, Michele Schiano di Visconti per la fiducia e i consiglieri comunali Salvatore Auriemma, Anna Brasiello e Pasquale Busiello con i quali insieme a tanti altri amici vecchi e nuovi stiamo percorrendo un entusiasmante viaggio in compagnia sulla strada di casa.

Il prossimo passo sarà la nomina di persone competenti, capaci e con voglia di fare per coadiuvarmi in questa avventura che a breve partirà pienamente, con l’attivazione di appositi canali social e l’organizzazione delle prime iniziative sul tema”.

