Fratelli d’Italia primo partito a Grazzanise 

Benito Palazzo: “E’ un chiaro segnale, gli auguri di buon lavoro ai neo eletti”

Non nasconde la viva soddisfazione Benito Palazzo, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, per l’ottimo risultato elettorale che la compagine di Giorgia Meloni ha raccolto a Grazzanise.

FdI, infatti, è il primo partito in città: per la Camera dei Deputati (Collegio Uninominale Campania 2 – UO1 Aversa), il totale delle preferenze è di 840, pari al 32,39%.

Per il Senato della Repubblica (Collegio Uninominale – Campania 1 UO1 Caserta), sono 873 i voti raccolti, con la percentuale che si attesta al 33,56% .

In questi due collegi sono stati eletti Gimmi Cangiano e Giovanna Petrenga, entrambi di Fratelli d’Italia; la provincia di Caserta sarà quindi rappresentata da ben tre parlamentari per Fratelli d’Italia, perchè oltre a Gimmi Cangiano alla Camera e Giovanna Petrenga al Senato, ci sarà anche Marco Cerreto, eletto anch’egli alla Camera. Un risultato che parte da lontano con anni di lavoro sui territori, il modo di lavorare che non è cambiato nel tempo e la coerenza ad ideali e progetti che è stata ben recepita.

“Abbiamo una classe dirigente seria e preparata con anni di militanza politica per non parlare poi del nostro presidente Giorgia Meloni, donna tenace, capace e molto competente. Mi corre l’obbligo di ringraziare il referente di Gioventù Italiana Raffaele Raimondo, Marinella Raimondo e Pasquale Di Fruscia nonchè tutti i militanti che in campagna elettorale hanno contribuito a questa vittoria con il loro impegno.

Esprimo gli auguri di buon lavoro a tutti gli eletti di Fratelli d’Italia e del centrodestra nel territorio casertano ma soprattutto voglio ringraziare le donne e gli uomini del nostro partito che in ogni angolo della provincia hanno saputo esprimere il loro massimo impegno per ottenere questo risultato.

Non dubito che i nostri referenti in parlamento sapranno ben rappresentare le tante istanze che affliggono il nostro territorio. Fratelli d’Italia è il primo partito a Grazzanise ed il mio personale impegno e quello della locale sezione – ha concluso Palazzo – sarà sempre quello di contribuire al meglio allo sviluppo del nostro paese”.

L’articolo Fratelli d’Italia primo partito a Grazzanise proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento