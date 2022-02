Fratelli d’Italia ‘sposa’ Musumeci: “Ricandidatura naturale in Sicilia”

PALERMO – Fratelli d’Italia considera “naturale” la ricandidatura di Nello Musumeci alla presidenza della Regione Siciliana. Il partito di Giorgia Meloni in una nota ufficializza il suo appoggio all’attuale governatore siciliano in vista delle Regionali d’autunno nell’Isola. I vertici di FdI e Musumeci si erano incontrati nei giorni scorsi a Roma, in coincidenza con l’elezione del nuovo presidente della Repubblica, ma l’esito dell’incontro era rimasto top secret. Fonti del partito avevano rivelato alla Dire il clima “ottimo” che si era respirato nel corso del faccia a faccia e oggi arriva la nota ufficiale di Fratelli d’Italia che mette il timbro all’alleanza con Musumeci.

Tra i meloniani e il movimento di Musumeci, ‘Diventerà bellissima’, “si è stabilito sin d’ora un rapporto di costante consultazione – si legge – per affrontare insieme gli obiettivi prioritari politico-programmatici legati allo sviluppo della Sicilia e del Mezzogiorno d’Italia”. Nei prossimi giorni il documento sarà presentato alla stampa da Meloni e Musumeci.

“Il vertice ha altresì auspicato la unità della coalizione siciliana attorno al presidente uscente – conclude la nota – per affrontare, in un clima di serenità, la prossima sfida elettorale che non può non vedere riconfermata in Sicilia la fiducia al buon governo di questi anni”.

