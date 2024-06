di Antonio Bravetti e Vittorio Di Mambro

ROMA – “Ilaria Salis rivendica la militanza nel movimento di lotta per il diritto alla casa? Mi ritrovo nelle

battaglie per questo diritto, anche nelle occupazioni”. Lo ha detto Nicola Fratoianni ieri a Ztl del Giornale Radio. “Questo movimento ha posto un problema, ossia la negazione del diritto all’abitare: rivendicare questo diritto deve essere superiore anche rispetto alla speculazione– ha aggiunto Fratoianni- viviamo in un Paese in cui la negazione dei diritti universali e fondamentali è diventata la norma, ci siamo abituati a tutto questo. E in nome di questa abitudine, ogni forma di ribellione è ricondotta nel circuito del penale, del reato. Mentre io penso che chi si batte, anche con modalità come queste, per porre e per risolvere un problema, andrebbe considerato in altro modo”.

SALVINI: SINISTRA RIVENDICA OCCUPAZIONI ABUSIVE, VERGOGNOSO

Il vicepremier e ministro Matteo Salvini replica dai social: “Mentre la Lega con il salva-casa libera milioni di proprietà ostaggio della burocrazia, questa orrenda sinistra da centro sociale rivendica con orgoglio le occupazioni abusiv… Semplicemente vergognoso, un invito all’illegalità e alla prepotenza, uno schiaffo ai cittadini perbene. Del resto basta vedere chi candidano…”.

L’articolo Fratoianni: “Sto con Salis, occupare case non sia reato”, Salvini replica: “Schiaffo ai cittadini perbene” proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it