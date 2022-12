Freccia Link, Trenitalia investe in Basilicata

POTENZA – Trenitalia ha confermato i Freccia Link in Basilicata sulla rotta Matera-Potenza-Salerno con un collegamento andata e ritorno giornaliero in connessione con le Frecce da e per Torino, Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli.

Lo ha detto oggi a Milano Luigi Corradi, amministratore delegato e direttore generale, che ha presentato la Winter Experience 2022, la nuova offerta invernale al via da domenica 11 dicembre, che mira a sviluppare una mobilità sempre più integrata, multimodale e sostenibile anche dal punto di vista economico e sociale.

“La soluzione intermodale, con una sempre maggiore integrazione tra ferro e gomma – afferma Trenitalia – favorisce la mobilità collettiva e condivisa, che consente a turisti e viaggiatori di scoprire le bellezze naturalistiche e artistiche delle due principali città lucane”.

