Freddo e venti gelidi fino a venerdì, ma dal fine settimana cambia tutto
(Adnkronos) – “Novembre si è travestito da gennaio e, da una decina di giorni, i connotati meteo sono più invernali che autunnali. Il freddo continuerà fino a venerdì, specie al mattino e soprattutto laddove il vento soffierà più forte. Fino a venerdì infatti avremo la tramontana, il grecale e la bora protagonisti, venti dai quadranti settentrionali che porteranno aria più fredda dalle lontane terre baltiche”. Così all’Adnkronos Lorenzo Tedici, meteorologo de ilmeteo.it.  

“Oltre al freddo – spiega Tedici – queste correnti baltiche forniranno energia a una bassa pressione presente al Sud con altri rovesci sia al meridione sia sul Medio Adriatico. Questi rovesci di neve oltre gli 800-1000 metri lungo tutta la fascia appenninica rendendo il paesaggio ancora più natalizio a un mese dalle festività”. 

“Dal prossimo weekend è atteso un graduale rialzo delle temperature, ma il maltempo non sarà finito: una nuova perturbazione è prevista in arrivo domenica al Centro-Nord”, conclude Tedici. 

