martedì, 30 Settembre , 25

Ottobre inizia con un crollo termico, arriva il freddo russo: ecco dove

(Adnkronos) - Ottobre inizia con un rilevante crollo...

Dazi, Trump annuncia tariffe aggiuntive del 10% sul legno e del 25% sui mobili

(Adnkronos) - Dal 14 ottobre prossimo gli Stati...

Il Viaggiator Goloso, l’evoluzione del brand prosegue nel segno della scoperta

(Adnkronos) - in collaborazione con il Viaggiator Goloso  Se...

Mattarella: “Carta Onu bussola per affrontare ogni crisi”

(Adnkronos) - "Apprezziamo il costante riferimento delle istituzioni...
‘freeze-–-chi-sta-fermo-vince’-stasera-30-settembre:-ospiti-e-anticipazioni
‘Freeze – Chi sta fermo vince’ stasera 30 settembre: ospiti e anticipazioni

‘Freeze – Chi sta fermo vince’ stasera 30 settembre: ospiti e anticipazioni

DALL'ITALIA E DAL MONDO'Freeze - Chi sta fermo vince' stasera 30 settembre: ospiti e anticipazioni
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Terzo appuntamento stasera, martedì 30 settembre, con ‘Freeze – Chi sta fermo vince!’, il nuovo game show condotto da Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales, alle 21.20 su Rai 2. Sono Sergio Friscia, Valeria Graci, Dayane Mello, Ross, Francesco Paolantoni, Gigi, Elisabetta Gregoraci e Enrico Melozzi le otto nuove celebrità chiuse in una stanza che cercheranno di restare immobili qualunque cosa accada.  

Quando Nicola Savino annuncerà il momento ‘Freeze’, i concorrenti – divisi in due squadre – dovranno tentare di rimanere impassibili di fronte alle più svariate provocazioni: niente sorrisi, niente reazioni, nessun movimento. A metterli alla prova, una serie di situazioni e provocazioni pensate per testare il loro sangue freddo. I concorrenti non sapranno mai cosa li aspetta, e dovranno affrontare ogni round con autocontrollo e nervi d’acciaio. 

A giudicare la loro imperturbabilità, il ‘Grande Freezer’, ossia gli ‘arbitri’ Mara Maionchi, Ubaldo Pantani (con le sue imitazioni) e, in qualità di terza guest star, sarà la volta del telecronista Marco Lollobrigida. 

Al termine di ogni manche, gli arbitri assegneranno un punteggio valutando ogni minimo movimento compiuto dai concorrenti. La classifica verrà aggiornata insieme a Rocío Muñoz Morales, ma solo una squadra accederà al round finale che decreterà il vincitore assoluto di Freeze. Nell’ultima sfida, infatti, saranno i concorrenti della squadra in vantaggio a darsi battaglia tra di loro per contendersi la vittoria e il trofeo più ‘glaciale’ della TV.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.