fregata-russa-spara-colpi-di-avvertimento-verso-uno-yacht-britannico-nella-manica:-“avvicinamento-pericoloso”

ROMA -Una fregata russa ha sparato colpi di avvertimento verso uno yacht nel Canale della Manica. Lo riferisce il Ministero della Difesa di Mosca. “L’equipaggio della fregata Admiral Grigorovich ha avvistato nel Canale della Manica lo yacht a vela civile battente bandiera britannica Bright Future. Lo yacht procedeva su una rotta pericolosa con i motori accesi, avvicinandosi alla nave”, si legge in una nota. Secondo quanto riportato dal Guardian, l’incidente si è verificato alle 11:40 a oltre 20 miglia a sud dell’Isola di Wight e a meno di 40 miglia a nord della Normandia, in Francia.

“In conformità con il Regolamento internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare, l’equipaggio della fregata ha tentato più volte di contattare l’imbarcazione civile tramite il canale radio internazionale. Lo yacht non ha modificato la sua rotta né ha risposto alle chiamate”, spiega ancora il ministero. Dopo questo primo tentativo, “per attirare l’attenzione dell’equipaggio dello yacht, sono stati sparati razzi di segnalazione ed emessi segnali acustici. Nonostante queste misure, l’imbarcazione ha continuato il suo pericoloso avvicinamento”.

⚡ @mod_russia: Today, frigate Admiral Grigorovich encountered a British yacht in the English Channel. The yacht approached on a dangerous course. At 150m, warning shots were fired ahead of the vessel. The yacht immediately altered course and moved away.https://t.co/2T4N1XhSkN pic.twitter.com/BAmHDXiLFW — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) June 16, 2026

A quel punto si è passati all’azione: “Quando la distanza si è ridotta a 150 metri, il comandante della fregata ha deciso di sparare colpi di avvertimento con armi leggere davanti alla rotta dell’imbarcazione. A seguito di ciò, lo yacht battente bandiera britannica ha immediatamente modificato la sua rotta e ha continuato ad allontanarsi dalla nave da guerra russa”.

“L’equipaggio della fregata Admiral Grigorovich ha agito nel rigoroso rispetto delle norme internazionali di navigazione e ha adottato tutte le misure necessarie per prevenire l’incidente”, conclude la nota del ministero.

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