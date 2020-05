Sono ancora molti i nodi da sciogliere che ostacolano l’atteso via libera all’ex decreto aprile, ora ribattezzato dl rilancio. E nonostante i propositi difficilmente il provvedimento potrà approdare in Consiglio dei ministri stasera. Tanto che la riunione preparatoria, prevista inizialmente stamattina, poi slittata alle 14, è stata spostata alle 18.

Le distanze all’interno della maggioranza restano ampie e su diversi fronti, a partire dalla regolarizzazione dei migranti. Ieri notte il compromesso sembrava raggiunto con il via libera alla sanatoria dei lavoratori irregolari per agricoltori, colf e badanti subordinando i permessi temporanei previsti per sei mesi a un rigido controllo dell’Ispettorato del lavoro.

L'articolo Frenata su migranti e Irap. Il Cdm sul Dl Rilancio verso il rinvio

