Dopo il lockdown ritornano in piazza di venerdì i ragazzi del movimento Fridays for Future. Una ripartenza avvenuta in concomitanza con la giornata mondiale per l’Ambiente. “Ritorno al Futuro”, il nome del flash mob che ha visto la partenza in bici dal Colosseo e l’arrivo al Pantheon. Le misure di distanziamento sociale non hanno bloccato il movimento ecologista, che in questi mesi ha costruito la campagna “Ritorno al Futuro”: sette proposte per una transizione ecologica che ci permetta di contrastare la crisi climatica nella tutela dei diritti di tutte e tutti. “Quello che abbiamo imparato durante questa pandemia” affermano le ragazze e i ragazzi di Fridays For Future “è che la nostra salute è legata a quella degli ambienti in cui viviamo,

Fridays for Future Roma, primo flashmob dopo il lockdown

