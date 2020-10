TRIESTE (ITALPRESS) – “E’ stata molto ampia e positiva la partecipazione al bando avviato la scorsa primavera dalla Regione Friuli Venezia Giulia per migliorare le prestazioni e la sostenibilità delle imprese agricole”. Lo ha affermato l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche e alla montagna Stefano Zannier oggi in Consiglio regionale, informando l’Aula che “sul bando di questa misura del programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, dedicata a investimenti di ristrutturazione, ammodernamento e miglioramento delle aziende del territorio, sono già pervenute 33 domande per una richiesta complessiva di contributi che supera i 6,7 milioni di euro, oltre il doppio della dotazione finanziaria del bando pari a circa 2,5 milioni.

Friuli Venezia Giulia, boom di domande per i fondi alle imprese agricole

