friuli-venezia-giulia-supera-i-10-milioni-di-presenze-turistiche

Il turismo sostenibile conquista italiani e stranieri

Il turismo italiano sta affrontando una sfida cruciale: mentre molte destinazioni soffrono gli effetti negativi dell’over tourism, con città d’arte congestionate e località balneari al collasso durante l’alta stagione, emerge la necessità di modelli alternativi che possano garantire sostenibilità economica e ambientale. In questo contesto, il Friuli Venezia Giulia si sta affermando come caso di studio virtuoso, registrando nel 2025 un record storico di 9,8 milioni di presenze turistiche annue, con una crescita costante che ha visto negli ultimi due anni il superamento stabile della soglia dei 10 milioni di pernottamenti.

“Il successo del Friuli Venezia Giulia si basa proprio sul suo essere lontano dal turismo di massa – ha spiegato l’assessore regionale alla Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini -, una località dove è ancora possibile vivere esperienze a contatto con la natura e trovare buoni servizi a un prezzo tutto sommato contenuto. Ma non solo, questo successo è anche il frutto di una pluriennale e articolata strategia di promozione, che si fonda sul nuovo claim unico e identitario “Io sono Friuli Venezia Giulia”. Inoltre, la Regione ha scelto di puntare sui grandi eventi – come concerti, rassegne culturali e sportive – quale fattore di attrattività e di riconoscibilità per il territorio. Il successo di Gorizia-Nova Gorica 2025, capitale europea della cultura, ne è una prova. Di pari passo, in questi anni si è cercato di potenziare i collegamenti da e per il Friuli Venezia Giulia, per agevolare l’incoming di flussi turistici, anche da destinazioni lontane. Il Trieste Airport è recentemente divenuto base della compagnia Ryanair, raggiungendo per la prima volta la cifra di 1,3 milioni di passeggeri in transito, nel 2024”.

“L’Italia ha la fortuna e la ricchezza di poter contare su unicità e tipicità in ogni regione. Ogni territorio vanta delle perle che ci rendono una delle mete più richieste in tutto il mondo. Un risultato frutto del lavoro di squadra, grazie al contributo che le singole regioni apportano al sistema Italia il nostro turismo è oggi un’eccellenza. Il turismo è un driver di crescita, sviluppo e aggregazione e con questo spirito, con il supporto dei territori, siamo pronti ad affrontare le sfide future” ha dichiarato l’AD ENIT, Ivana Jelinic.

Il modello Friuli Venezia Giulia dimostra che è possibile coniugare crescita turistica e sostenibilità, puntando su autenticità, diversificazione dell’offerta e valorizzazione delle peculiarità territoriali.

“La presenza delle Regioni italiane al WTTC Global Summit rappresenta un’occasione fondamentale per portare sul palcoscenico internazionale le eccellenze e le peculiarità dei nostri territori. È un momento chiave per rafforzare il brand Italia, promuovendo la ricchezza e la varietà dell’offerta turistica nazionale come elemento distintivo e attrattivo per nuovi investimenti. In questo scenario di grande visibilità internazionale, le Regioni mostrano la capacità del Belpaese di valorizzare le proprie diversità mantenendo una visione unitaria e condivisa della promozione turistica. Un’opportunità che rafforza il ruolo dell’Italia come punto di riferimento nel panorama mondiale”, ha commentato il Ministro del Turismo Daniela Santanchè.