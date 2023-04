Friuli,affluenza cala sotto 35%.Seggi chiusi alle 15,poi spoglio

Per guidare Regione sfida tra Fedriga, Moretuzzo, Maran e Tripoli

Roma, 3 apr. (askanews) – Si chiudono oggi alle 15 i seggi per le elezioni regionali e comunali in Friuli Venezia Giulia. Oltre al rinnovo del presidente della Regione e del consiglio regionale sono chiamati al voto 24 comuni tra cui, con più di 15 mila abitanti, il comune di Udine e quello di Sacile. L’affluenza nella giornata di ieri, alla chiusura dei seggi alle 23, si è fermata al 34,9% con un calo sensibile rispetto all’ultima tornata elettorale, nel 2018, quando aveva votato il 49,65% ma allora si votava in un solo giorno.

Lo scrutinio delle regionali inizierà subito dopo la chiusura dei seggi, a seguire quello delle comunali. L’eventuale turno di ballottaggio si svolge domenica 16 aprile dalle 7 alle 23 e lunedì 17 dalle 7 alle 15. L’esito delle regionali in Friuli sarà un altro test importante per il governo dopo le regionali di febbraio, ma rappresenta anche la prima prova sul campo per il Pd a guida della segretaria Elly Schlein.

Per la guida della Regione si sfidano il presidente uscente Massimiliano Fedriga, candidato per il centrodestra; Massimo Moretuzzo, sostenuto dal centrosinistra; Alessandro Maran per il Terzo Polo; Giorgia Tripoli per la lista Insieme Liberi.

