Friuli,Fedriga: vorrei garantire continuità,senza stravolgimenti

Appello del Governatore contro l’astensionismo: informazione aiuti la partecipazione 2-3 aprile

Trieste, 15 feb. (askanews) – “Se i cittadini mi ridaranno la fiducia vorrei avere una continuità con l’amministrazione attuale, ovviamente in senso migliorativo, mi auguro, perché uno punta sempre a migliorare. Però sono contrario a stravolgimenti, noi dobbiamo finalmente garantire continuità nell’azione amministrativa della Regione e mi auguro anche in quella nazionale. Infatti non si dimentichi che un problema del Paese è stato quello dei continui traumi perchè ognuno voleva mettere la sua bandiera quando vinceva”. Così, a riguardo delle prossime Regionali, Massimiliano Fedriga, residente del Fvg, questa mattina a Trieste, a margine di un incontro con i giornalisti sulla pandemia”.

Quanto ai rischi dell’astensionismo, “mi auguro, e chiedo aiuto anche a voi giornalisti, che ci sia una grande campagna di informazione per sottolineare l’importanza di partecipare al voto. Dopo uno liberamente sceglie chi votare, però il 2-3 aprile invito veramente tutti i cittadini ad andare a votare.

continua a leggere sul sito di riferimento