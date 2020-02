L’operazione della Guardia di finanza.

Tredici persone arrestate e ventidue perquisizioni condotte in tutta Italia; 100 milioni di euro sottratti all’Iva, fatture false emesse per 400 milioni di euro e un danno all’erario calcolato in 700mila euro al giorno. Sono i numeri dell’operazione ‘Fuel Discount’ della Guardia di Finanza di Pavia, che ha visto coinvolti cento finanzieri con unità cinofile ed elicotteri. Gli arresti ed i sequestri sono stati eseguiti all’alba; i militari hanno anche recuperato 170mila euro in contanti, orologi di pregio e automobili di lusso (Porsche, Ferrari e Lamborghini).

Il sistema della frode carosello (che prevede il passaggio di beni tra società di Stati diversi,

L’articolo Frode Iva da 100 milioni, 13 arresti in tutta Italia: anche il fratello di un affiliato al clan Polverino proviene da Notiziedi.

