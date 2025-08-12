“from-pop-to-eternity”,-all’eur-a-roma-mostra-dedicata-a-mark-kostabi

Roma, 12 ago. (askanews) – Con oltre 100 opere, tra sculture, oli su tela, tecniche miste e disegni, selezionate dalla Collezione personale del maestro Mark Kostabi e dalla Rosini Gutman Collection, dal prossimo 12 settembre e fino al 29 marzo 2026, arriva a Roma, negli spazi della Vaccheria dell’Eur “Casa della Pop Art”, la mostra antologica From pop to eternity, curata da Gianfranco Rosini e organizzata da IconArs con allestimenti di Francesco Mazzei e Giuliano Gasparotti, dedicata ad uno degli artisti più innovativi e rappresentativi della Pop Art: lo statunitense Mark Kostabi.

L’importante mostra evento, realizzata dal Municipio IX Roma EUR con il supporto organizzativo di Roma Capitale e la collaborazione di Zètema Progetto Cultura, riconferma il ruolo centrale nella diffusione dell’arte moderna e contemporanea ricoperto dalla Vaccheria, spazio culturale del Municipio IX giunto ormai al suo terzo anno di vita e da un anno divenuto ufficialmente “Casa della Pop Art”. Sul solco di un percorso virtuoso e coerente iniziato nel 2022 con la mostra Andy Warhol: Flesh, Le opere di Andy Warhol alla Vaccheria, proseguito nel 2023 con l’esposizione Dal Futurismo all’arte virtuale e nel 2024 con Viaggio nella Pop Art: un Nuovo Modo di Amare le Cose, la mostra From Pop to Eternity consentirà di approfondire il percorso artistico di Kostabi rendendo omaggio alla sua arte attraverso le tante opere in mostra: dai disegni degli esordi dei primi anni ’80 come Ascent to street level, 1981 o St Peter’s Mistake, 1982, passando per alcuni capolavori degli anni ’90 come The Rhythm of Inspiration o The Studio System, fino ad arrivare ai primi anni 2000 e ai giorni nostri con opere significative come Gaming the Course of History e Facing the Truth eseguito in collaborazione con il fratello Paul.

Figura poliedrica, capace di superare i confini tradizionali dell’arte visiva, abbracciando anche la musica, la produzione televisiva e la riflessione critica sull’arte contemporanea, Mark Kostabi si è affermato negli anni per una lunga e continua ricerca artistica, testimoniata negli oltre 40 anni di attività da oltre 160 mostre personali in tutto il mondo e la presenza in prestigiose collezioni internazionali, come quelle del MoMA – Museum of Modern Art, del Metropolitan Museum, della Corcoran Gallery of Art, del Guggenheim Museum di New York, del Groninger Museum nei Paesi Bassi ed infine della Galleria d’Arte Moderna di Roma.

Ma la nuova tappa della sua lunga carriera, in arrivo alla “Casa della Pop Art” della ex Vaccheria all’Eur, costituisce un’occasione per ammirare l’operato di Kostabi nel suo complesso, per apprezzarne i cambiamenti nel tempo e cogliere le tante riflessioni dedicate a temi centrali come la mercificazione dell’arte, l’evoluzione dei linguaggi visivi, l’arte come strumento di comunicazione delle sfide sociali e umane e il ruolo dell’artista nell’era postmoderna, ormai alle soglie della nuova era cibernetica.

L’11 settembre, oltre a presenziare all’inaugurazione della mostra a lui dedicata, Mark Kostabi  anche compositore e pianista  sarà protagonista di un grande concerto di apertura con cui intratterrà il pubblico in compagnia di altri ospiti del mondo della musica, fra i quali spiccano i nomi di Greesi Desiree Langovits e Tony Esposito.