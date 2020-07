Frongia “Acceleriamo sblocco opere ferme da 20 anni in Sardegna”

CAGLIARI (ITALPRESS) – Piscine, asili nido, scuole, auditorium, parchi. Poi ancora strade, ponti, viadotti. Sono alcune delle “incompiute” della Sardegna, opere di pertinenza dei comuni sulle quali la Regione ha già dato delle risposte con iniezioni di liquidità nelle casse degli enti locali. Altre, come la palestra del Comune di Villamassargia, dove si è recato in visita l’assessore regionale ai lavori pubblici Roberto Frongia, sono al palo da 20 anni. “Siamo impegnati in una serie di sopralluoghi tesi a verificare lo stato delle incompiute comunali che necessitano di essere sbloccate – ha detto Frongia – Siamo al fianco delle amministrazioni comunali nel difficile compito di garantire i servizi alla collettività ma siamo consapevoli che questi non possano prescindere da un livello di infrastrutture adeguato,

