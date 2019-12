Fronte rinnovi: Mertens e Callejon trattano. La situazione

Il Napoli di Gennaro Gattuso lavora a più non posso per tenersi stretto i campioni azzurri. Infatti – oltre al mercato in entrata – i dirigenti del Napoli stanno provando a chiudere per i rinnovi di Dries Mertens e Callejon.

Napoli a lavoro sul fronte rinnovi

Secondo Sky Sport infatti Giuntoli si diletta tra un panettone e due struffoli: le chiamate ai procuratori sono continue, perché il Napoli ha tutto l’interesse di non fare partire i calciatori a zero. Si lavora, ma non è facile. Callejon strizza l’occhio alla Cina: l’offerta dal Dalian è allettante (10 milioni di euro). Poi il riavvicinamento a Benitez e Hamsik farebbe più che piacere.

Discorso un po’ diverso per Mertens: il belga non vuole sentire ragioni. E’ sicuro di poter giocare ancora ad alti livelli e pare abbia rifiutato una proposta del Borussia Dortmund: vuole provare a legarsi al Napoli. Gli azzurri gli hanno proposto un biennale a 3 milioni di euro, mentre il calciatore vorrebbe un triennale a 4 milioni. C’è la possibilità di mediare, ma servirà pazienza.

