mercoledì, 22 Ottobre , 25

Ucraina, Wsj: Usa hanno revocato restrizioni a uso missili a lungo raggio

(Adnkronos) - L'amministrazione Trump ha revocato una restrizione...

‘Governo Meloni: 3 anni di tasse’, Conte regala libro alla premier con una dedica speciale

(Adnkronos) - Un libro sulle tasse in regalo,...

‘Governo Meloni: 3 anni di tasse’, Conte regala libro alla premier con una dedica speciale

(Adnkronos) - Un libro sulle tasse in regalo,...

Musetti-Etcheverry: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Lorenzo Musetti torna in campo a...
frosinone,-cade-dal-balcone-al-terzo-piano:-grave-13enne
Frosinone, cade dal balcone al terzo piano: grave 13enne

Frosinone, cade dal balcone al terzo piano: grave 13enne

DALL'ITALIA E DAL MONDOFrosinone, cade dal balcone al terzo piano: grave 13enne
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Uno studente di 13 anni è precipitato dal balcone dell’appartamento in cui vive con la famiglia al terzo piano di una palazzina di via Guido Rossa a Sant’Elia Fiumerapido (Frosinone). il ragazzino è caduto nell’aiuola presente nel condominio riportando un politrauma degli arti superiori e toracico, ma è rimasto cosciente. Giunto sul posto il personale medico del 118, il 13enne è stato trasportato con l’elicottero, in codice rosso, al policlinico Gemelli di Roma, dove ora è ricoverato in terapia intensiva pediatrica. La prognosi resta riservata, ma non è in pericolo di vita.  

Secondo i primi accertamenti dei carabinieri – arrivati insieme ai sanitari del 118 – il 13enne era solo in casa. La mamma era da poco uscita per recarsi alla scuola della figlia più piccola. A dare l’allarme dell’incidente, avvenuto intorno alle 15.30, sono stati i vicini di casa. L’ipotesi più accreditata seguita dai carabinieri è che si tratti di un incidente domestico. Non sono infatti emerse particolari criticità, sia in ambito scolastico che familiare, legate alla vita del ragazzino, che questa mattina è andato regolarmente a scuola.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.