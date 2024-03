Frosinone, sparatoria in bar del centro: un morto e 3 feriti

(Adnkronos) – Un morto e tre feriti. E’ il bilancio di una sparatoria avvenuta questa sera nel centralissimo bar ‘Shake’ di Frosinone, in via Aldo Moro. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di una lite avvenuta tra albanesi, al culmine della quale sarebbero stati esplosi alcuni colpi di pistola. Tre feriti sono stati portati all’ospedale Spaziani, mentre per il quarto sono stati inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118. Sul posto la polizia.

”Sono sconvolto, sono qui sul posto. Una sparatoria del genere, in pieno centro, è una cosa assurda, siamo sotto choc. C’è stata molta paura tra la gente che in quel momento era in strada: è sabato sera ed era l’ora dell’aperitivo” dice all’Adnkronos il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli. ”Ho sentito il prefetto, domani mattina alle 11 è stato convocato il Comitato per l’ordine e la sicurezza”.