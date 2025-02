Fruit logistica, il pomodoro Pachino Igp verso nuovi mercati esteri

Fortunato: avviati rapporti con Emirati, Francia, Lituania e Arabia Saudita

Milano, 7 feb. (askanews) – Il Consorzio di tutela della Igp pomodoro di Pachino a Fruit logisitica a Berlino ha avviato rapporti commerciali con Emirati Arabi, Francia, Arabia Saudita e Lituania. “Fruit Logistica non delude mai – ha commentato il presidente del Consorzio, Sebastiano Fortunato in trasferta alla fiera tedesca – Anche quest’anno, infatti, abbiamo avuto l’occasione di avviare nuovi rapporti commerciali, in particolare con Emirati Arabi, Francia, Arabia Saudita e Lituania, e siamo certi che prima della chiusura otterremo ulteriori risultati positivi”. Rapporti a cui si aggiungono anche quelli degli importatori di Tunisia, Germania, Canada, Australia e Regno Unito.

A Berlino presente anche il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida che, insieme all’ambasciatore italiano in Germania Fabrizio Bucci e all’assessore all’Agricoltura della Regione Sicilia, Salvatore Barbagallo, ha fatto visita ai rappresentanti del Consorzio. “E’ stato un vero onore per noi accogliere il ministro Lollobrigida e ricevere le sue parole di incoraggiamento e sostegno – ha dichiarato Fortunato – il cammino verso l’internazionalizzazione è lungo e lastricato di difficoltà, ma siamo certi che, con l’appoggio delle istituzioni e la forza data dall’essere così uniti, il nostro prodotto potrà superare le attuali barriere burocratiche e logistiche, così da far gustare l’oro rosso di Sicilia in ogni parte del mondo, nessuna esclusa”.