frutta-e-yogurt,-il-pranzo-perfetto-in-spiaggia-per-il-medico

(Adnkronos) – Torna l’abitudine di mangiare in spiaggia, complici la necessità di contenere le spese in vacanza e i prezzi non sempre abbordabili dei locali in riva al mare. Nella borsa frigo non ci sono più le pietanze ipercaloriche degli anni ’60, ma il più delle volte sandwich e panini. Scelta giusta? “Non proprio: i cibi ‘da spiaggia’ devono essere sicuramente pratici, da poter gustare senza dover essere particolarmente attrezzati, ma anche di altissima digeribilità e questo non il caso dei panini. Quindi in primis va scelta la frutta”, spiega all’Adnkronos Salute il medico dietologo e fitoterapeuta Ciro Vestita.

“Mangiare frutta – continua – vuol dire energizzarsi e, al contempo, assumere liquidi, ma soprattutto sali minerali. Sotto l’ombrellone, infatti, la traspirazione è intensa, perdiamo moltissimi liquidi. Bere molta acqua va bene, ma servono anche i sali minerali e la frutta è ricca di micronutrienti”.

Si tratta, insomma, “dei nostri integratori naturali”. Ma tra i diversi frutti “c’è una gerarchia. La scelta migliore in assoluto – suggerisce Vestita – è l’anguria, perché contiene pochissime calorie, tantissimi liquidi, molti sali minerali ed è di altissima digeribilità. Una fetta di cocomero mangiata a metà mattina permette di ricaricarsi rapidamente”. Al secondo posto “c’è il melone, seguono le pesche che sono estremamente fresche e di altissima digeribilità”. Insieme alla frutta, a pranzo si può “aggiungere lo yogurt, anche 2 vasetti standard. Ma deve essere, al contrario di quanto in genere si crede, rigidamente yogurt intero – precisa l’esperto – perché ricordiamo che le vitamine liposolubili, quindi la vitamina A e la vitamina D, sono presenti nei grassi del latte: lo yogurt va mangiato intero. E si può aggiungere anche del miele”.

Mangiare leggero d’estate “è un buon aiuto per l’organismo, anche la sera sono da preferire insalate fresche, legumi, come ad esempio i fagioli”, consiglia Vestita. Ma siccome la vacanza è anche convivialità, “la grigliata serale tra amici è immancabile. Ovviamente non bisogna esagerare, ma nemmeno rinunciare. Idem per la pizza. Con una precauzione salva-salute: l’eventuale parte carbonizzata va assolutamente tolta”. Infine il dessert. “Il gelato è la festa dell’estate. Si può mangiare tutti i giorni, la sera o il pomeriggio, purché poi si faccia una passeggiata – in spiaggia, sul lungomare o dove si preferisce – per bruciare quelle poche calorie che il gelato regala in più”.