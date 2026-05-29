frutta-nelle-scuole,-maretti:-bando-da-masaf-in-tempi-record

Roma, 29 mag. (askanews) – La pubblicazione anticipata del bando ministeriale per il programma “Frutta e verdura nelle scuole”, con la scadenza per la presentazione dei progetti fissata al 6 luglio, “fa sì che la macchina organizzativa possa muoversi con i giusti tempi, consentendo di pianificare la distribuzione fin dall’avvio dell’anno scolastico”. Con queste parole Cristian Maretti, presidente di Legacoop Agroalimentare accoglie con favore l’uscita del nuovo bando da parte del ministero dell’Agricoltura.

L’iniziativa, rivolta ai bambini delle scuole primarie, non si limita alla fornitura dei prodotti, ma punta anche sul valore strategico delle misure d’accompagnamento. “È un traguardo importante che darà alle nostre cooperative e agli istituti il margine necessario per strutturare un’offerta d’eccellenza, puntando su stagionalità, freschezza e un legame autentico con le produzioni locali. Rivolgiamo quindi un plauso al ministero per la celerità e l’efficienza dimostrate in questa occasione”, continua Maretti.

“Accanto alla distribuzione di frutta e verdura, il vero valore aggiunto di questa edizione è il programma educativo – conclude il presidente – Insegnare ai più piccoli il valore della sana alimentazione, la biodiversità dei territori e il lavoro che c’è dietro ogni singolo raccolto significa investire sulla salute dei cittadini di domani e sul futuro del nostro comparto agricolo”.