Ft: la prossima settimana colloqui “segreti” Usa-Taiwan

Un “canale speciale” instaurato da un paio di anni

Roma, 18 feb. (askanews) – La Casa bianca la prossima settimana terrà colloqui segreti con il ministro degli Esteri taiwanese Joseph Wu e con il consigliere di sicurezza nazionale di Taipei Welington Koo. Lo ha rivelato oggi il Financial Times citando cinque fonti informate.

La delegazione taiwanese arriverà in questo weekend e la prossima setitmana incontrerà Jon Finer, vice consigliere di sicurezza nazionale Usa. Secondo una delle fonti del FT, ai colloqui sarà presente anche la vicesegretaria di Stato Wendy Sherman.

Questi colloqui hanno un formato chiamato “canale speciale”. Washington non ha mai confermato l’esistenza di questo canale la cui esistenza è stata rivelata due anni fa proprio dal FT.

L’appuntamento quest’anno arriva in un momento di forte tensione nei rapporti tra Usa e Cina a causa della vicenda del presunto pallone spia cinese abbattuto nei cieli americani dopo averli solcati per otto giorni.

La polemica ha provocato la cancellazione di una visita del segretario di Stato Usa Antony Blinken in Cina. Il capo della diplomazia Usa si trova ora a Monaco per l’annuale Conferenza sulla sicurezza, a cui partecipa anche l’alto diplomatico cinese Wang Yi. Non è annunciato un incontro faccia-a-faccia, ma non è ancora neanche escluso.

