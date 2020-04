Fu uccisa in casa durante la quarantena, fermato il compagno

Per mesi l’ha aggredita e picchiata a calci e pugni fino a mandarla in coma. L’ultimo brutale pestaggio e’ costato la vita alla compagna dopo una settimana di coma. Per la procura di Bergamo Viviana Caglioni, 34enne, è stata uccisa durante la quarantena in casa a calci e pugni dal compagno. La sua morte risale al 6 aprile, ma l’aggressione e’ della notte tra il 30 e il 31 marzo.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti la lite, iniziata al primo piano dello stabile dove la coppia viveva con la mamma di lei, si e’ conclusa nell’appartamento al piano terreno.

