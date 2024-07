fueling-tomorrow,-angelini:-obiettivi-ue-solo-con-mix-energetico

Anche carburanti tradizionali, grazie a ricerca sempre più green

Roma, 10 lug. (askanews) – “L’Europa ha fissato degli obiettivi molto chiari sia in termini temporali che di risultati pratici. I nuovi vettori energetici, l’idrogeno o il settore elettrico, non possono però essere gli unici. Le soluzioni sono diverse, sono un mix energetico con i carburanti tradizionali che attraverso la ricerca diventeranno sempre più green e questo mix energetico consnetirà, attraverso un processo di transizione energetica ed ecologica, di arrivare alla neutralità ecologica che ci chiede l’Europa”. Paolo Angelini, Amministratore Delegato BFWE e Amministratore Mirumir, in vista di Fueling Tomorrow, la manifestazione dedicata alla trasformazione dei carburanti e all’impiego dei nuovi vettori energetici nei settori dei trasporti e delle industrie “hard to abate”, nell’ottica della transizione ecologica in programma a Bologna dal 9 all’11 ottobre, parla di come sia necessario per raggiungere i target europei operare in termini di mix energetico.