Fuga col figlio 12enne su scooter rubato, muore in scontro con auto

(Adnkronos) – In fuga su uno scooter rubato col figlio 12enne, è morto a Nettuno in uno scontro con un’auto. In sella a uno scooter rubato, un uomo è fuggito alla vista della volante Anzio 1 senza fermarsi allo stop. L’uomo, un 48enne bulgaro, non ha potuto evitare l’impatto con una macchina che passava in quel momento in via Comastri, a Nettuno.

I sanitari del 118 sul posto non hanno potuto che constatare il decesso dell’uomo, mentre il figlio è stato portato in ospedale. Illeso ma sotto shock l’uomo al volante della macchina.