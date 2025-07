fuga-d’amore-per-sinner?-dopo-wimbledon-l’aereo-vola-verso…-laila-hasanovic

(Adnkronos) – Sugli spalti di Wimbledon c’era pure lei: Laila Hasanovic, la modella danese, che da tempo ormai è sotto gli occhi dei riflettori per essere la presunta nuova fidanzata del campione italiano, Jannik Sinner. La sua presenza nel Centre Court non è passata inosservata, così come quando è stata avvistata a Parigi durante il Roland Garros. Proprio da lei, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe volato Sinner dopo il trionfo di Londra, dove ha battuto in finale Carlos Alcaraz in quattro set. L’aereo del tennista azzurro però avrebbe fatto diverse tappe prima di raggiungere la modella, con cui dovrebbe partire per una destinazione rigorosamente top secret.

Il neo re di Wimbledon infatti avrebbe dato un ‘passaggio’ ai genitori e al fratello a Bolzano, dove sarebbero sbarcati per raggiungere Sesto Pusteria. Proprio il fratello, Mark, aveva sotto braccio una scatola verde, che probabilmente conteneva una replica della coppa appena vinta a Londra, da aggiungere alla bacheca. Poi il volo privato sarebbe ripartito in direzione Copenhagen, dove Sinner era stato visto la prima volta proprio con Hasanovic.

Laila Hasanovic è nata l’8 novembre 2000 a Copenaghen ed è una modella danese di origini bosniache. Il suo profilo Instagram conta ben 346mila follower e condivide foto relative alla sua realtà quotidiana. Vive nella sua città natale, anche se il lavoro la porta a viaggiare spesso. La modella ha avuto, recentemente, una relazione con il figlio di Michael Schumacher, il pilota Mick.