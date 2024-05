Fuga dei medici italiani all’estero, è di nuovo emergenza: “Nel 2024 ne perderemo 20mila”

ROMA – “Nei primi tre mesi dell’anno i nostri sportelli hanno rilasciato la documentazione di via a 500 richiedenti. Per il 90% giovani tra i 35 e i 40 anni. Se va avanti così nel 2024 ne perderemo quasi 20 mila a livello nazionale”. L’allarme arriva dal presidente dell’Ordine dei medici (Omceo) di Roma e Lazio, Antonio Magi, sulle pagine del Corriere della Sera. “Dal primo gennaio a oggi come Ordine abbiamo ricevuto 103 richieste – aggiunge – . Siamo già ai due terzi di quelle ricevute nel corso dell’intero anno scorso. E se continua questo trend, nel 2024 ci avvicineremo alle mille domande. Come dargli torto se altrove i medici guadagnano di più, lavorano in condizioni migliori e senza la “minaccia” dei risarcimenti penali?“.

DAL 2019 AL 2021 ESODO DI OLTRE 20MILA MEDICI

Secondo i dati riportati dal sindacato Sumai, dal 2019 al 2021 sono andati all’estero in 21.397, fra i quali 14.341 specialisti (esclusi quelli partiti per motivi di studio). Un esodo che ha ripreso il trend dopo la pausa legata al Covid.

LE METE PREFERITE

Israele, Stati Uniti, Germania, Francia, Regno Unito, Svizzera, Belgio, Svezia, Canada e Irlanda: queste le destinazionI preferite.

IL CASO CAMPANIA

Fotografia della crisi sanitaria della sanità pubblica italiana, il bando recentemente indetto dalla Regione Campania. Un concorso unico regionale per assumere medici di Pronto Soccorso: su 363 posti solo 62 candidati sono risultati idonei.

