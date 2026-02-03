martedì, 3 Febbraio , 26
Fuga di monossido in un asilo a Milano: coinvolti 12 bimbi e 4 adulti

Milano, 3 feb. (askanews) – Dodici bambini e quattro adulti, fra cui due insegnanti e due genitori, di un asilo nido in viale Certosa 34 a Milano sono sotto le cure dei sanitari del 118 per una fuga di monossido di carbonio sprigionatasi intorno alle 9 di questa mattina all’interno dei locali della scuola.

Bambini ed insegnanti sono in una zona di triage con i sanitari che stanno valutando l’ipotesi di un ricovero ospedaliero a causa dei sintomi accusati.

Lo riferiscono i vigili del fuoco, spiegando che sul posto è intervenuta un’autopompa serbatoio (Aps) della sede centrale di via Messina e gli esperti del Nucleo Nbcr (Nucleare, biologico, chimico, radiologico) al lavoro per individuare le cause che hanno scatenato la fuga.

