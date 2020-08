“Fughe di notizie”, l’Intelligence Usa taglia i briefing al Congresso

AGI – Il direttore dell’intelligence nazionale americana, John Ratcliffe, ha difeso la sua decisione di tagliare i briefing sulla sicurezza elettorale in presenza al Congresso in favore di rapporti scritti e ha accusato i membri del Congresso di far trapelare informazioni riservate “dopo pochi minuti” dai briefing.

Ratcliffe ha dichiarato a Fox News “di essere andato ben oltre nei briefing non solo delle commissioni di supervisione ma di ogni membro del Congresso”, ma che non lo fara’ piu’. “Pochi minuti dopo la conclusione di uno di questi briefing, un certo numero di membri del Congresso ha divulgato informazioni riservate per scopi politici”,

