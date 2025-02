“Full of life”: a maggio ottava edizione di Toys and Baby Milano

La manifestazione B2B più importante del settore per l’Italia

Milano, 11 feb. (askanews) – Aziende e buyer che lavorano nel mondo del giocattolo, della prima infanzia, della festività e del party saranno i protagonisti dell’ottava edizione di Toys & Baby Milano, la manifestazione B2B più importante del settore per l’Italia, frutto della collaborazione tra Assogiocattoli e il Salone Internazionale del Giocattolo, che si terrà domenica 4 e lunedì 5 maggio – dalle 9.30 alle 18.30 – presso l’Allianz MiCo.

Il claim dell’edizione di quest’anno è “Full of Life”, un inno alla vita e un omaggio a tutti gli operatori che promuovono un futuro all’insegna della crescita, della formazione e dello sviluppo delle generazioni di domani. E da quest’anno la fiera rafforza i suoi orizzonti anche ad altri settori: oltre al mondo del gioco, del giocattolo, della prima infanzia, del party e della cartoleria, saranno presenti aree espositive dedicate all’healthcare, al food, all’arredamento e all’editoria.

Il padiglione di oltre 16.500 mq ospiterà centinaia di aziende e migliaia di buyer da ogni parte del mondo e sarà il teatro di stimolanti momenti di confronto e aggiornamento con partner e ospiti di spicco. Il programma è folto di eventi, come il K-marketing Forum organizzato da BVA Doxa e MLD entertainment: una serie di convegni, workshop e talk che accenderanno i riflettori sul mercato del giocattolo, momenti di scambio per le aziende, che potranno trovare spunti per elaborare strategie al passo con i trend del mercato.

Nella fiera si terrà anche la premiazione dei Gioco per Sempre Awards, l’iniziativa che da anni premia prodotti e aziende che si sono distinti nel corso dell’anno. Novità di questa edizione il Toys Design Factor 2025, un evento-mostra che vedrà l’esposizione dei lavori più brillanti realizzati dagli studenti del Master in Design for Kids & Toys di POLI.design e del Politecnico di Milano. Progetti all’avanguardia children-oriented – tra giocattoli, giochi, arredi, piattaforme, eventi e servizi – con un’attenzione particolare all’accessibilità, alla qualità pedagogica, all’etica e alla sostenibilità, arricchiti da momenti di approfondimento durante i quali i giovani designer offriranno spunti utili a interpretare le esigenze e le priorità dei bambini e delle famiglie di oggi. Punto di riferimento imprescindibile lo stand Assogiocattoli, dove sarà anche possibile aderire alla prossima edizione del Giocattolo Sospeso, l’iniziativa benefica che lo scorso anno ha fatto il pieno di adesioni regalando più di 50mila giocattoli ai bambini di tutta Italia.

Non mancheranno poi workshop e approfondimenti organizzati direttamente dagli espositori. Il programma è in continuo aggiornamento, ma è già ricchissimo. Per prepararsi al meglio, dall’1 al 18 aprile sulla piattaforma Toys & Baby Milano Plus sarà disponibile la Digital Preview, per scoprire in anteprima i brand e le novità dell’anno, individuare le aziende di interesse presenti in fiera, fissare i primi appuntamenti e scoprire tutti i prodotti che si contenderanno i Gioco per Sempre Awards. Insomma, il modo ideale per iniziare ad assaporare l’atmosfera di Toys & Baby Milano e pianificare accuratamente una densissima due giorni di business.