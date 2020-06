Fumata bianca: Achraf Hakimi è un nuovo giocatore dell’Inter, c’è la firma sul contratto

Operazione da 45 milioni di euro (40 più bonus). Achraf Hakimi è un nuovo giocatore dell’Inter. La società nerazzurra ha chiuso un grande colpo di mercato, lanciando un segnale chiaro a tutta la Serie A: la proprietà Suning c’è e non si accontenta di lottare per lo Scudetto, vuole vincerlo. Dopo l’accordo con il Real Madrid, è arrivata anche la fumata bianca tra il calciatore e il club interista. Contratto di 5 anni da circa 5 milioni di euro a stagione per il calciatore marocchino, da due… continua a leggere sul sito di riferimento