“Fumata bianca” in Calabria, Guido Longo commissario alla sanità

AGI – Il prefetto Guido Longo è il nuovo commissario alla sanità calabrese. E’ stato nominato venerdì sera dal Consiglio dei ministri, dopo una ‘telenovela’ durata 20 giorni, che ha avuto tra i protagonisti Saverio Cotticelli (dimissioni), Giuseppe Zuccatelli (dimissioni prima del’incarico, anche da commissario dell’Azienda ospedaliera di Catanzaro), Eugenio Gaudio (rinunciatario), Narciso Mostarda e Luigi Varratta, nominativi sul tavolo della discussione ‘bruciati’ in una notte, Agostino Miozzo nome in campo per qualche giorno e venerdì mattina definitivamente archiviato.

La telenovela “Cercasi commissario disperatamente” si è quindi chiusa, nella stessa giornata in cui è stato annunciato il passaggio della Calabria da regione zona rossa a zona arancione inseguito all’emergenza Covid.

