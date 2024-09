ROMA – Fumata grigia al ministero delle Imprese e del Made in Italy dove oggi si è tenuto un tavolo sulla crisi dell’Irccs Santa Lucia di Roma alla presenza del ministro Adolfo Urso, del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, dei vertici della fondazione che controlla l’istituto e dei sindacati.

“È stato un incontro a tratti molto teso – ha raccontato Rocca al termine della lunga riunione – Per noi la via maestra è quella dell’amministrazione straordinaria, non ce ne sono altre. Abbiamo ribadito con forza la volontà della Regione, ma anche del Governo, che vi sia un soggetto nuovo a controllo pubblico che possa rilevare il Santa Lucia. Si sono presi del tempo. Martedì aspettiamo una risposta definitiva da parte della fondazione. Abbiamo bisogno di una risposta”.

DI COLA (CGIL): PAZIENZA STA FINENDO, SIAMO MOLTO ARRABIATI

“La proprietà non ha ancora accettato l’amministrazione straordinaria. Gli abbiamo fatto capire che senza una soluzione sarebbe partita un’intensificazione della mobilitazione. Tra 72 ore si capirà, anche perchè in Parlamento c’è in discussione il provvedimento Omnibus che darà risorse e si potranno fare anche accorgimenti. Ma noi siamo molto arrabbiati e la pazienza sta finendo”. Così il segretario della Cgil di Roma e Lazio, Natale Di Cola, al termine del tavolo al ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla crisi del Santa Lucia.

CIVICA: PROPRIETÀ SANTA LUCIA CHIEDE ALTRO TEMPO, RISCHIO SCONTRO

“Non è andata come speravamo, ma come ci aspettavamo: l’Esecutivo ha mantenuto la compattezza di voler entrare nella governo del Santa Lucia. E i sindacati e le Istituzioni hanno fatto la stessa richiesta. Ma la proprietà continua a chiedere tempo. Il rischio è che lo scontro sia acuisca”. Così Alberto Civica, segretario della Uil Roma e Lazio, al termine del tavolo al ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla crisi del Santa Lucia.

L’articolo Fumata grigia al ‘Santa Lucia’, Rocca: “Martedì la risposta della Fondazione” proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it