fumetti:-prorogata-la-scadenza-di-sensuability-&-comics

Candidature fino al 30 gennaio 2026. Esposizione a Roma dal 14 febbraio 2026 presso Villa Altieri. Continua la collaborazione con il Comicon

Roma – Sensuability® & Comics, il concorso a fumetti nato per sensibilizzare e informare sul tema della sessualità e della disabilità e far conoscere il progetto Sensuability®, supportato dall’Associazione di Promozione Sociale Nessunotocchimario presieduta da Armanda Salvucci, annuncia la proroga della scadenza per l’invio delle opere al 30 gennaio 2026.

Giunto all’ottava edizione, il concorso propone a fumettisti e illustratori una nuova sfida: rappresentare con tavole innovative la propria idea del legame che unisce sessualità, disabilità e fumetti famosi. I grandi personaggi della nona arte – dai supereroi ai protagonisti del fumetto italiano, fino ai manga che hanno segnato generazioni – diventano fonte di ispirazione per raccontare corpi imperfetti ma estremamente sensuali, capaci di esprimere desiderio, ironia e libertà.

L’iniziativa si rivolge a fumettiste/fumettisti e illustratrici/illustratori esordienti che abbiano compiuto 16 anni e che abitino o lavorino su tutto il territorio nazionale. L’iscrizione al concorso è gratuita. Ogni partecipante dovrà realizzare un’opera originale e inedita, in forma di illustrazione (da 1 a 3 tavole) o di fumetto (da 1 a 5 tavole), nella quale sia rappresentata una scena romantica, erotica o sensuale tratta da un fumetto famoso o particolarmente significativo per il/la partecipante.

Le opere dovranno essere inviate entro il 30 gennaio 2026 all’indirizzo concorso@sensuability.it, corredate da una descrizione scritta e audio, per permettere anche alle persone ipovedenti di fruire dei lavori. Sono ammesse opere in formato digitale.

La giuria sarà presieduta da Francesca Ghermandi, e composta dal giornalista Riccardo Corbò, dalla fumettista Fiamma, dal vignettista Fabio Magnasciutti e da Maya Vetri capostaff assessorato alla cultura del Comune di Roma. I vincitori saranno premiati durante l’inaugurazione della mostra Sensuability, che si terrà a Roma il 14 febbraio 2026 a Villa Altieri. In palio un anno di frequenza gratuita a un corso di fumetto in una delle sedi della Scuola internazionale di Comics (tra Firenze, Milano, Torino, Reggio Emilia, Brescia, Genova, Pescara, Padova e Roma), la possibilità di esporre la tavola vincitrice del secondo posto durante il Comicon Napoli, una tavoletta grafica Wacom e un abbonamento ARF(Festival del Fumetto di Roma).

Sensuability® & Comics continua così il suo percorso culturale volto ad abbattere i pregiudizi sulla sessualità e la disabilità, promuovendo un immaginario erotico nuovo, libero e inclusivo, capace di raccontare la complessità e la bellezza di ogni corpo.