Funerali Armani, applausi e petali bianchi al passaggio del feretro

Funerali Armani, applausi e petali bianchi al passaggio del feretro

Funerali Armani, applausi e petali bianchi al passaggio del feretro
Redazione-web
Di Redazione-web

La cerimonia privata nel piccolo borgo di Rivalta

Rivalta Trebbia (Pc), 8 set. (askanews) – Applausi e petali bianchi al passaggio del carro funebre con il feretro di Giorgio Armani prima dei funerali in forma privata del grande stilista scomparso a 91 anni nella chiesa di San Martino, nel piccolo borgo piacentino di Rivalta.La cerimonia è stata organizzata a un centinaio di chilometri a Sud di Milano, nel borgo medioevale nella valle del Trebbia, dove lo stilista ha trascorso parte della sua infanzia. Armani sarà poi sepolto nella cappella di famiglia.

