Funerali Emilio Fede, la figlia: è sua ultima diretta, grazie a tutti

Abbiamo ricevuto tanti bellissimi messaggi, papà sarebbe contento

Segrate (MI), 4 set. (askanews) – “Grazie per essere qui a tutti quanti. Papà vi avrebbe salutato e ringraziato e io faccio come lui, l’ho già detto agli altri giornalisti che sono stati davanti alla residenza dove papà è stato per un anno e mezzo amato, coccolato e accudito. Adesso siamo qui tutti insieme”: lo ha detto Sveva Fede, arrivando ai funerali del papà, Emilio Fede, che si sono svolti nella parrocchia di Dio Padre, a Milano 2, Segrate, alle porte di Milano, dove il giornalista televisivo, morto a 94 anni, viveva.”Abbiamo ricevuto tanti bellissimi messaggi. Tutti i giornalisti, tutti i suoi colleghi, sono stati accanto a noi, alla famiglia, ai miei figli, a tutti noi che siamo qui. Non possiamo altro che ringraziare, papà sarebbe sicuramente molto contento di tutti questi tributi. Qualcuno dei nostri amici, lo voglio dire perché è bello, ha detto ‘l’ultima diretta di Emilio’. Mi sembra un bellissimo modo di salutarlo”, ha aggiunto.